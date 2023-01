Weekend a teatro tra Servillo e giovani di Mencarelli

(ANSA) - ROMA, 11 GEN - Dal ritorno a teatro di Toni Servillo, a Milano con "Tre modi per non morire. Baudelaire, Dante, i Greci" di Giuseppe Montesano; all'"Antigone e i suoi fratelli" che a Torino Gabriele Vacis firma da Sofocle, "eroina ribelle che tanto assomiglia alle ragazze iraniane". E poi "Ezra in gabbia o il caso Ezra Pound" di Leonardo Petrillo a Padova, con Mariano Rigillo nei panni del poeta statunitense a 50 anni dalla morte; e "Ferito a morte", l'opera più celebre di Raffaele La Capria (1922 - 2022) che arriva a Roma con la regia di Roberto Andò. Sono alcuni degli appuntamenti teatrali in scena nel prossimo weekend che conta anche "Agnello di Dio" di Daniele Mencarelli (l'autore di "Tutto chiede salvezza"), diretto a Roma da Piero Maccarinelli con Fausto Cabra protagonista; "Italia - Brasile 3 a 2 Il ritorno" di Davide Enia, a Napoli vent'anni dopo il primo debutto dello spettacolo e a quaranta dalla storica partita dei Mondiali al Sarrià di Barcellona. E ancora, a Milano, "Processo a Galileo", scritto a quattro mani da Angela Dematté e Fabrizio Sinisi, per la regia di Andrea De Rosa e Carmelo Rifici; e, a Torino, l'"Otello" che Jurij Ferrini dirige e interpreta da Shakespeare vestendo i panni del Moro. (ANSA).