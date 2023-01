Giulio Scarpati e Rossella Brescia nel cast di Billy Elliot

(ANSA) - ROMA, 04 GEN - Giulio Scarpati e Rossella Brescia saranno i protagonisti di Billy Elliot, nella nuova edizione del musical firmata Massimo Romeo Piparo ,in arrivo sul palcoscenico del Teatro Sistina di Roma il prossimo 13 aprile.

Già in lavorazione e ormai "storico" titolo sia del teatro che delle produzioni della PeepArrow Entertainment, lo spettacolo, basato sull'omonimo film di Stephen Daldry e con le musiche di Elton John, è un musical dal respiro internazionale entrato ormai nel cuore di tutti coloro che credono nei sogni e amano la danza. Proprio la passione per il ballo, ma anche il valore dell'amicizia e della tenacia nel raggiungere i propri obiettivi, sono infatti al centro della storia del protagonista Billy, ragazzino pieno di talento che nella bigotta e austera Inghilterra di Margaret Thatcher vuole diventare a ogni costo un ballerino. Il ragazzo è pronto a mettere in gioco tutto sé stesso, anche andando contro l'ottusità del padre e del fratello, pur di realizzare il desiderio di ballare.

Sarà proprio Giulio Scarpati, che torna al Sistina a vent'anni da Aggiungi un posto a tavola con Garinei e Giovannini, a vestire i panni di Jackie Elliot, il padre di Billy, che non accetta l'amore del figlio per la danza e vorrebbe vederlo seguire la sua personale passione per il pugilato. Per Rossella Brescia è invece un debutto nel musical.

Dopo tanti anni da ballerina e il successo della commedia "Belle Ripiene", sempre diretta da Piparo, ora darà voce e verve a Mrs.

Wilkinson, la maestra di danza che scopre il grande talento di Billy e scommette sul suo futuro. (ANSA).