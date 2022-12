Ops!, il circo contemporaneo all'Auditorium Parco Musica di Roma

(ANSA) - ROMA, 29 DIC - Acrobazie ma anche illusioni magiche, sogni e poesia, in un mix di arte popolare, meraviglia ed emozioni adatto al pubblico di ogni età: dal 3 all'8 gennaio all'Auditorium Parco della Musica di Roma (Sala Petrassi) arriva Ops!, rassegna di circo contemporaneo. In programma tre spettacoli proposti dal SIC - Stabile di Innovazione Circense, il nuovo centro di produzione circense della Compagnia Circo El Grito con il sostegno del ministero della Cultura, fondato da Giacomo Costantini e Fabiana Ruiz Diaz.

Il primo appuntamento è "Circo Suite - Spettacolo in tre movimenti", in scena dal 3 al 5 gennaio, una serata per tutta la famiglia in cui il Circo El Grito incrocia il suo percorso con i centri di produzione BlucinQue Nice e Teatro Necessario per svelare tre visioni differenti del circo. Il 6 gennaio, in data unica, va in scena la Nuova Barberia Carloni, uno spettacolo ormai di culto della compagnia Teatro Necessario, il trio di clown musicale composto da Leonardo Adorni, Jacopo Maria Bianchini e Alessandro Mori che si è esibito in più di 25 paesi.

Chiude la rassegna il 7 e l'8 gennaio "L'Uomo Calamita", spettacolo di circo contemporaneo, illusionismo, musica e letteratura scritto e diretto da Giacomo Costantini, che celebra l'incontro tra Circo El Grito e Wu Ming Foundation in un tripudio di spericolate acrobazie, colpi di batteria e magie surreali. (ANSA).