Capodanno a teatro si festeggia tra Brignano e Zalone

(ANSA) - ROMA, 28 DIC - Brindisi, sogni e risate. Tra one-(wo)man show e rodatissime commedie d'autore. Ma anche grandi miti ed eroi che tornano in scena. E' il Capodanno a teatro, con un fittissimo cartellone di spettacoli in scena, spesso accompagnati da brindisi e cenoni con la Compagnia.Tra gli appuntamenti da non perdere per accogliere il 2023, a Roma, Enrico Brignano in "Ma… Diamoci del tu! Speciale Capodanno" o Edoardo Leo con "Ti racconto una storia (letture serie e semiserie)", fino alle risate di Carlo Buccirosso nella sua nuova commedia "L'erba del vicino è sempre più verde!".

Milano brinda con Claudio Bisio e "La mia vita raccontata male" un po' romanzo di formazione, un po' catalogo degli inciampi e dell'allegria del vivere, scritto da Francesco Piccolo. E se Checco Zalone continua a mietere vittime di risate con il suo "Amore + Iva" e Ale e Franz sono i mattatori di "NatAleFranz Show", Veronica Pivetti si immerge negli anni Venti di "Stanno sparando sulla nostra canzone".

E poi ancora, ecco "La favola mia" di Giorgio Panariello a Brescia e Virginia Raffaele nell'autobiografico "Samusà" a Bologna. Geppy e Lorenzo Gleijeses in una delle più riuscite commedie di Eduardo De Filippo, "Uomo e Galantuomo", a Firenze.

E il mito di Masaniello che rivive a Napoli con Sal Da Vinci e Fatima Trotta in "Masaniello Revolution". (ANSA).