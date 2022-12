Metropolitan Opera di NY in bolletta, attinge a investimenti

(ANSA) - NEW YORK, 27 DIC - Ancora in bolletta dopo i mesi neri del Covid, la Metropolitan Opera attinge al capitale investito e rivede la programmazione per attirare un pubblico più giovane: una misura presa in extrema ratio per il palcoscenico newyorchese che fu di Enrico Caruso e Luciano Pavarotti ma che negli ultimi quasi tre anni si è trovato in difficoltà a pagare i costi operativi necessari a mandare avanti la sua tradizione di leader in fatto di bel canto. "Le sfide sono più grandi che mai. L'unica via di uscita è la reinvenzione", ha detto il general manager del tempio della lirica, Peter Gelb, annunciando la decisione di attingere fino a 30 milioni di dollari dal fondo di dotazione investito di poco di 300 milioni, una cifra già considerata bassa per un'istituzione come il Met. Le organizzazioni no profit ricorrono all'endowment solo in casi di vera emergenza, perché il capitale tende a crescere nel tempo producendo a sua volta una costante fonte di reddito. Stavolta però non c'è stato nulla da fare, e non è l'unica misura adottata dal Met che ridurrà del 10 per cento gli spettacoli la prossima stagione e accelererà la scelta di puntare su autori contemporanei, non più i gloriosi classici come Verdi, Puccini, Bizet. Il Met è più importante teatro lirico d'America è uno dei più prestigiosi al mondo: dopo il Covid si è trovato di fronte a una tempesta perfetta i cui effetti hanno messo sotto la lente di ingrandimento le pressioni a cui sono sottoposte simili istituzioni culturali. Da un lato la lenta ripresa dalla pandemia che ha indotto il pubblico tradizionale più anziano a restare a casa, dall'altra la riluttanza dei grandi donatori a dar seguito agli impegni presi in mezzo alle fluttuazioni di Wall Street. E' stata fatta poi un'analisi sul successo della programmazione tradizionale: il Met che per molti decenni è stato riluttante a mandare in scena nuove opere, ha visto quest'anno il Don Carlos di Verdi incassare solo il 40 per cento della capacità del teatro, mentre produzioni contemporanee come Fire Shut Up in My Bones di Terence Blanchard l'anno scorso e The Hours di Kevin Puts tratto dalla omonima novella di Michael Cunningham quest'anno hanno registrato il tutto esaurito.

