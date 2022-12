Da Pippi Calzelunghe a Gulliver, le favole conquistano il teatro

(ANSA) - ROMA, 23 DIC - C'era una volta a teatro. Anzi, c'è una pioggia di favole che sta per andare in scena durante le feste, tra principesse, incantesimi, elfi e grandi avventure.

Tra le 10 da non perdere, su e giù per l'Italia (e non solo per bambini), c'è la Pippi Calzelunghe di Astrid Lindgren, nella versione musical da un'idea di Gigi Proietti e con il volto della giovane Margherita Reggiani. Ma anche Rapunzel, con Lorella Cuccarini nuovamente nei panni di Madre Gothel, nel musical che Maurizio Colombi ha tratto dai fratelli Grimm. O Cenerentola, con il balletto di Luciano Cannito sulle sulle note di Prokofiev e Cinderella Il musical, che Giuseppe Galizia ha tratto dal libretto di Oscar Hammerstein.

Immancabile sotto l'albero, A Christmas Carol di Dickens, che in queste feste è in tournée con Roberto Ciufoli nel musical di Fabrizio Angelini, ma anche nel Canto di Natale con Paolo Cresta e Carlo Lomanto e in quello dal sapore gotico di Teo Paoli. Lo schiaccianoci di Ernst Theodor Amadeus danza invece con l'étoile Jacopo Tissi alla Scala sulle note di Čajkovskij e la coreografia di Rudolf Nureyev, ma è anche con le marionette della storica Compagnia Carlo Colla & Figli. Alice nel paese delle meraviglie con tutta la gang di Lewis Carroll è la protagonista del musical di Enrico Botta e Annalisa Benedetti, ma anche del cartoon teatrale di Ferdinando Bruni e Francesco Frongia, Alice underground. La maialina più amata della tv sbarca nei teatri italiani con Peppa Pig Live! La gita in spiaggia, mentre le Storie di Natale della Piccola Compagnia del Piero Gabrielli ritrovano le più belle favole di Gianni Rodari.

Fino alla perfida Regina dei ghiacci di H. Andersen nel musical di Maurizio Colombi e I viaggi di Gulliver di Jonathan Swift adattato per la scena da Anna Laura D'Ecclesia. (ANSA).