'I miei principi morali', quattro lezioni con Vito Mancuso

(ANSA) - BOLOGNA, 21 DIC - 'I miei principi morali' è il tema del Laboratorio di Etica 2023 del filosofo Vito Mancuso, che dopo 'Le Virtù' nel 2019, 'I Maestri Spirituali' nel 2020, 'La Pandemia' nel 2021 e 'Guerra e pace' nel 2022, torna a Bologna negli spazi dell'Auditorium della Fondazione Mast con un ciclo di quattro lezioni (30 gennaio, 20 e 27 febbraio, 13 marzo, ore 18.30) che vedranno come ospiti l'attrice Lella Costa, la giornalista Alessandra Viola e la scrittrice Dacia Maraini.

Il laboratorio - organizzato da Mismaonda in collaborazione con Fondazione Mast - si rivolge a quanti sono interessati a capire come mantenere l'etica nell'azione e nel pensiero e ad approfondire l'approccio teologico e filosofico alla contemporaneità. Ogni incontro si aprirà con un'introduzione filosofica di Mancuso, cui seguirà la relazione dell'ospite della giornata; si concluderà con domande, sottolineature e una riflessione sui temi proposti.

"Viviamo tempi particolarmente difficili - spiega Mancuso - soprattutto sotto il profilo etico e psicologico. Ci sentiamo spesso stranieri morali, facciamo fatica a condividere la nostra visione del mondo e la nostra scala di valori, non di rado avvertiamo lo sfilacciarsi del tessuto sociale. Per questo è importante che ognuno chiarisca a se stesso quali sono i suoi principi morali. Quest'anno il Laboratorio di Etica l'ha chiesto a tre illustri personalità della cultura e della società italiana: ognuna di esse illustrerà quali sono i principi e i criteri che ispirano il proprio agire nel mondo. Sarà un grande momento di riscoperta per tutti i partecipanti dei fondamenti del proprio sentire morale". (ANSA).