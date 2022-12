A Natale si ride a teatro tra Zalone, Solenghi, Veronesi

(ANSA) - ROMA, 21 DIC - Da ridere, da ascoltare, per riflettere o riscoprire. È il Natale a teatro, tra un esplosivo Checco Zalone a Milano con il suo nuovo spettacolo con "Amore + iva"; e Tullio Solenghi a Genova con Elisabetta Pozzi nei panni che furono di Gilberto Govi ne "I maneggi per maritare una figlia" di Niccolò Bacigalupo. Ma tra gli appuntamenti nel prossimo lungo weekend sotto l'albero, ecco anche Nino Frassica, Alessandro Haber, Rocco Papaleo e Giovanni Veronesi a Roma con "Maledetti amici miei…il ritorno (Quelli di A ruota libera)"; il ritorno delle "Mine Vaganti" di Ferzan Ozpetek a Torino con Francesco Pannofino e Iaia Forte; "Scalo marittimo" di Raffele Viviani a Napoli con Francesco Di Leva diretto da Giuseppe Miale Di Mauro; e Roy Paci e Matthias Martelli per la prima volta in scena, a Roma diretti da Arturo Brachetti, in "Fred!", ovvero la vicenda di un artista eccezionale e acclamato come Fred Buscaglione. (ANSA).