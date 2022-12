Il Teatro Regio di Torino prepara la 'terza volta' di Muti

(ANSA) - TORINO, 19 DIC - Il Teatro Regio di Torino prepara il ritorno il prossimo anno del maestro Riccardo Muti che a novembre ha diretto il Don Giovanni con la regia della figlia Chiara. E' emerso durante la conferenza stampa sulla conferma del ruolo di Reale Mutua come socio fondatore del teatro. "Il rapporto con il maestro Muti è stato straordinariamente positivo. Negli ambiti in cui il Teatro si muoverà nei prossimi anni c'è certamente quello di continuare a consolidare la rilevanza internazionale delle proprie rappresentazioni e io auspico che il Maestro Muti possa considerare la possibilità di tornare a Torino", ha detto il sindaco, Stefano Lo Russo. "Con Muti si può dire non c'è due senza tre. C'è una buona relazione con Muti e con la figlia Chiara, sono persone riconosciute a livello mondiale per la loro professionalità e qualità. Noi che puntiamo molto alla qualità nel servizio alla clientela faremo di tutto per portare il Maestro per la terza volta consecutiva a Torino", ha detto il presidente di Reale Mutua Luigi Lana.

(ANSA).