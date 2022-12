La vita in scena delle Ariette tra recita e cibo

(ANSA) - ROMA, 18 DIC - Teatro come vita è l'assunto, la poetica del mettersi in scena di Paola Berselli e Stefano Pasquini che vivono nel podere da cui prende il nome la loro compagnia ''Le Ariette'', fondata con Maurizio Ferraresi nel 1996 e che si conquistò notorietà debuttando nel 2000 al festival Volterrateatro con lo spettacolo ''Teatro da mangiare?'' e ora, alla viglia della partenza per una tournee dal 10 gennaio e sarà a Le Volcan-Scène Nationale du Le Havre in Francia, è appena stata a Roma al Teatro Biblioteca del Quarticciolo con due lavori, ''E riapparvero gli animali'' e ''Muri'', che da metà gennaio saranno in giro anche per l'Emilia e Romagna (vedere sul sito teatrodelleariette.it.) Proprio per questa idea di teatro come vita ecco che il cibo è entrato all'interno del loro rapporto col pubblico e quel punto interrogativo in ''Teatro da mangiare?'' è poi sparito, avendo avuto la necessaria risposta alla metafora, visto che ogni loro spettacolo viene costruito partendo da se stessi, dal loro essere attori-contadini o contadini-attori che in scena mettono il proprio essere, i frutti del loro lavoro letterario e artistico assieme ai frutti del loro lavoro della terra, così che quel che cucinano in scena mentre recitano, o subito dopo come accaduto con la pandemia, è stato da loro prodotto, dalla farina per tirare la sfoglia per la pasta (tutto sempre a mano, artigianalmente) o far la polenta alle verdure e odori per sughi e condimenti.

''Letteratura come vita'' scriveva Carlo Bo negli anni trenta del Novecento, parlando di entità che assieme sono strumento di ricerca di una qualche verità su di noi, che per le Ariette coincide col suo metterla in scena. ''Il Teatro ci aiuta a coltivare il senso della comunità, ci spinge a riflettere sulla nostra storia e il nostro futuro - spiegano - ci fa emozionare nel presente magico dell'evento spettacolare quando attori e spettatori sono così vicini da confondersi in un'unica entità''.

