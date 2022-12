Weekend a teatro tra Freud e la favola di Pretty Woman

(ANSA) - ROMA, 14 DIC - Dal ritorno in scena di Sabina Guzzanti con Giorgio Tirabassi ne "Le verdi colline dell'Africa", a Roma in omaggio a Peter Handke; alla favola sempre romantica di "Pretty woman", ora versione musical con musiche e testi di Bryan Adams & Jim Vallance, a Genova. E poi Stefano Massini a Firenze con "L'interpretazione dei sogni" da Sigmund Freud. Sono alcuni degli appuntamenti teatrali in scena nel prossimo weekend che conta anche "Agnello di Dio", testo di Daniele Mencarelli (già Premio Strega Giovani 2020 con il "Tutto chiede salvezza" diventato ora serie Netflix), diretto a Milano da Piero Maccarienlli con Fausto Cabra, Viola Graziosi Alessandro Bandini e con Ola Cavagna; e poi "Edipo re. Una favola nera" di Ferdinando Bruni e Francesco Frongia, da Sofocle, a Roma; ed "Hedda. Gabler. Come una pistola scarica", che Liv Ferracchiati dirige e interpreta dall'"Hedda Gabler" di Ibsen, ancora a Milano. (ANSA).