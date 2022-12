Roberto Bolle e Stewart Copeland al Musart Festival 2023

(ANSA) - FIRENZE, 14 DIC - Il Musart Festival di Firenze annuncia i primi ospiti dell'edizione 2023. Sarà l'étoile Roberto Bolle, con il suo Gala di danza, ad aprire la rassegna, sabato 15 luglio. Cornice, quella di Santissima Annunziata che per il celebre ballerino si conferma tra le piazze da lui privilegiate per i suoi spettacoli estivi come le Terme di Caracalla a Roma e l'Arena di Verona.

Altra data di Musart, quella col batterista e co-fondatore dei Police, Stewart Copeland che sarà in concerto martedì 25 luglio con il progetto Police Deranged for Orchestra. In scaletta pietre miliari della band inglese, da "Roxanne" a "Message in a Bottle". Sul palco, oltre a Copeland alla batteria, tre cantanti, un chitarrista e orchestra. I biglietti sono disponibili dal 14 dicembre sul sito ufficiale www.musartfestival.it e su www.ticketone.it.

Giunto all'ottava edizione, Musart Festival si svolgerà il prossimo luglio nella centrale piazza della Santissima Annunziata, a pochi passi dal Duomo di Firenze. Al fitto programma di spettacoli, il festival abbina visite a luoghi d'arte, mostre e proiezioni. (ANSA).