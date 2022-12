Alto rischio per 7mln di bimbi ucraini privi di fonti calore

(ANSA) - PARIGI, 14 DIC - Gli attacchi russi alle infrastrutture energetiche ucraine stanno mettendo "quasi tutti i sette milioni di bambini del Paese a rischio crescente", mentre le temperature invernali continuano a precipitare: lo ha dichiarato oggi l'Unicef (Fondo delle Nazioni unite per l'infanzia). Senza un accesso stabile all'elettricità, a fonti di calore o all'acqua, "i bambini affrontano il freddo estremo, le strutture sanitarie potrebbero non essere in grado di fornire servizi essenziali e i sistemi idrici difettosi stanno aumentando il rischio, estremamente elevato, di polmonite, influenza stagionale, malattie trasmesse dall'acqua e Covid".

(ANSA).