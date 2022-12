Tra evoluzioni e note cult, arrivano i Black Blues Brothers

(ANSA) - ROMA, 12 DIC - In un elegante locale stile Cotton Club, un inserviente insegue il sogno di diventare uno dei Blues Brothers, quando l'apparizione di due acrobati vestiti con l'iconico completo di John Belushi e Dan Aykroyd gli offre l'opportunità di realizzare i suoi desideri. Dopo gli oltre 500.000 spettatori in 800 date e 350 città in tutto il mondo, dopo palcoscenici importanti come il Festival di Edimburgo e il Fringe di Adelaide, ma anche show tv come Le plus grand cabaret du monde e Tú Sí Que Vales Italia, arrivano in scena a Roma i Black Blues Brothers, i cinque straordinari acrobati con l'Africa nel sangue e i Blues Brothers nel cuore.

Al Teatro Olimpico dal 13 al 18 dicembre, lo show, a metà tra circo contemporaneo e commedia musicale, mette insieme la colonna sonora del film cult di John Landis e vulcaniche evoluzioni in cui qualunque oggetto può diventare strumento e trampolino, dalle sedie ai tavoli e persino vasi e specchi. Se i Blues Brothers erano una band che cercava di ricomporsi, i Black Blues Brothers sono un gruppo acrobatico che si riforma ogni sera sul palco tra piramidi umane, limbo col fuoco, salti con la corda e nei cerchi, gag esilaranti, divertenti striptease e sfide di ballo. La loro energia è stata applaudita anche da fan d'eccezione, come Papa Francesco, che si è personalmente congratulato con loro durante il Giubileo dello Spettacolo Popolare. Ma anche dal Principe Alberto durante la cena di gala dei Rolex Master di Tennis allo Sporting Club di Monte Carlo e da Re Carlo III di Inghilterra alla Royal Variety Performance. A gennaio 2023 si esibiranno al Festival di Monte Carlo, la più importante vetrina del circo mondiale. (ANSA).