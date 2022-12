Stefano Massini, con Freud racconto ciò che accade dentro di noi

(ANSA) - FIRENZE, 06 DIC - Stefano Massini debutta in prima nazionale e apre la stagione 2022/2023 del Teatro della Pergola di Firenze con 'L'interpretazione dei sogni', in scena dal 14 al 18 dicembre. Lo spettacolo, liberamente ispirato e tratto dagli scritti di Sigmund Freud, propone un variopinto mosaico di personaggi che, narrando i propri sogni, compongono una sinfonia di visioni e di possibili interpretazioni, in cui il pubblico si riconosce e ritrova.

Prima di Firenze, L'interpretazione dei sogni è in anteprima al Teatro Era di Pontedera il 10 e l'11 dicembre. Dopo il debutto in Toscana, lo spettacolo andrà in scena a Bolzano, Rovereto e Bologna, poi da ottobre 2023 anche a Milano, Torino e Roma.

Dopo l'acclamato spettacolo realizzato al Piccolo Teatro nel 2018 Massini torna nel mondo di Freud con un testo nuovo, che niente ha in comune con i casi e i personaggi portati in scena da Federico Tiezzi. "Questo non è uno spettacolo qualunque - ha affermato Massini - questo per me è veramente uno spettacolo importante che mi consente di portare a casa il tentativo di far riflettere e appassionare le persone al fatto che quando chiudono gli occhi inizia una spettacolo al loro interno.

Raccontare a teatro ciò che accade dentro di noi non è secondario, è importante e va ascoltato, è un'esperienza fenomenale che mi riempie di gioia".

"Sono profondamente coinvolto e appassionato - ha aggiunto Massini - dopo 12 anni di lavoro su Freud arrivo a coronare la discesa nella psiche e lo faccio nel luogo che da sempre mi è più caro, ovvero il teatro".

Il debutto di Stefano Massini alla Pergola, spiega il teatro - coincide con l'inaugurazione del palcoscenico della sala Grande del Teatro dopo l'imponente piano di riqualificazione statica e sismica degli ultimi mesi, per un investimento di oltre 2,5 milioni con 70 maestranze impiegate per una riqualificazione complessiva del Teatro durata 10 anni". (ANSA).