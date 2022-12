Debutta nei teatri italiani Charlotte M., fenomeno della GenZ

(ANSA) - ROMA, 02 DIC - Ha soli 14 anni ed è il fenomeno social della GenZ, youtuber e tiktoker da milioni di follower: Charlotte M. debutta per la prima volta in teatro con Live Tour 2023, prodotto da Stefano Francioni Produzioni e da Ventidieci.

Lo show di Charlotte M. farà tappa nelle principali città italiane: il 26 marzo sarà al Teatro delle Muse ad Ancona; il 2 aprile al Teatro Dal Verme di Milano; il 15 aprile al Teatro Team di Bari; il 16 aprile al Palapartenope di Napoli; il 22 aprile al Teatro Metropolitan di Catania; il 23 aprile al Teatro Golden di Palermo. Proseguirà il 6 maggio al Teatro Brancaccio di Roma; il 13 maggio al Teatro Duse di Bologna e il 14 maggio al Teatro Colosseo di Torino.

Charlotte M. è una tiktoker e youtuber da milioni di follower, tra le più popolari content creator in Italia. Classe 2008, è nata a Firenze e cresciuta a Serravalle Pistoiese. Con i suoi contenuti sui social, tre romanzi all'attivo (Flamingo Party, Fabbri Editori; Un'estate al college infestato, Fabbri Editori; Un amore oltreoceano, Fabbri Editore), un fumetto (Charlotte M.

La mia vita segreta, Fabbri Editori), canzoni e video, fa sognare ogni giorno milioni di ragazzi. Proprio per la sua popolarità, Charlotte M. vanta collaborazioni con brand di moda: è una fashion e beauty icon di tendenza. Nel 2023 uscirà nelle sale il suo primo film dal titolo "Charlotte M. - Il Film: Flamingo Party" (distribuito da Notorius Pictures). (ANSA).