Opera Roma, stagione al via con Poulenc, regia di Emma Dante

(ANSA) - ROMA, 27 NOV - Anche il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ha preso posto al Teatro Costanzi per assistere al dramma ''Dialogues des Carmélites'' di Francis Poulenc, con la regia di Emma Dante e il maestro Michele Mariotti, che oggi inaugura la stagione dell' Opera di Roma.

Prima dell'apertura del sipario, in sala sarà osservato un minuto di silenzio per la tragedia che ha colpito l'isola di Ischia. Tra le personalità, insieme con Roberto Gualtieri, sindaco di Roma e Presidente del Teatro dell'Opera, è annunciata la presenza di Maria Elisabetta Casellati, ministro delle Riforme Istituzionali; gli ambasciatori di Francia Christian Masset e di Spagna Miguel Ángel Fernández-Palacios Martinez; il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi; il sottosegretario al ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Claudio Durigon, e Federico Mollicone, Presidente della VII Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera, l' Amministratore delegato della Rai Carlo Fuortes, il compositore Giorgio Battistelli e il soprano Raina Kabaivanska. La serata è trasmessa in diretta-differita su Rai5 alle 21.15 e in diretta su Radio3 Rai. Da quest' anno le inaugurazioni di stagione dell' Opera di Roma si terranno sempre il 27 novembre, la data di nascita del Teatro Costanzi 142 anni fa. Alla ''prima'' seguiranno quattro repliche fino al 6 dicembre. (ANSA).