Il Piccolo Principe arriva in teatro, tra prosa, musical e circo

(ANSA) - ROMA, 24 NOV - "Tutti gli adulti sono stati bambini una volta. Ma pochi di essi se ne ricordano": a 80 anni dalla pubblicazione, la storia senza tempo de "Il Piccolo Principe", capolavoro di Antoine de Saint-Exupéry, arriva in teatro, da febbraio 2023, in uno spettacolo diretto da Stefano Genovese e prodotto da Razmataz Live. Il debutto sarà il 1 febbraio a Roma al Teatro Sistina dove resterà fino al 12 febbraio, poi lo spettacolo partirà in tour in Italia per tutta la prima parte dell'anno, toccando Bologna (Teatro Celebrazioni), Torino (Teatro Colosseo), Firenze (Tuscany Hall) e Milano (Teatro Repower).

Affidando il racconto all'immaginazione più che alle parole, lo spettacolo è particolarmente evocativo e per questo adatto a un pubblico di grandi e piccoli (dai 5 anni in su): la rappresentazione, fedele allo spirito dell'opera originale - il libro, pubblicato nel 1943, è il più tradotto dopo la Bibbia, e ha venduto più di 200 milioni di copie in tutto il mondo - si muove in equilibrio tra prosa, musical, arte circense e installazione. Come spiega il regista Genovese, "Ciascuna scena non si ferma agli occhi o alle orecchie o all'olfatto. Quelli sono solo porte sensoriali per arrivare alla destinazione finale: il cuore di ogni spettatore". Il prossimo autunno infine "Il piccolo Principe" approderà in Francia e poi ad Amsterdam, Berlino, Dublino, Lisbona e Madrid nel 2024. Il team creativo dello spettacolo è composto oltre che da Stefano Genovese (Adattamento e Regia) anche da Carmelo Giammello (Scene), Paolo Silvestri (Direzione e arrangiamenti musicali) e Guido Fiorato (Costumi). (ANSA).