Weekend a teatro tra Dini con Miller e il debutto di Cattelan

(ANSA) - ROMA, 23 NOV - Tra l'Hitchcock de "La donna che visse due volte", a Roma con Ruben Rigillo e Linda Manganelli, e la passione di Peter Stein per Harold Pinter del quale dirige "The birthday Party" con Maddalena Crippa, a Cagliari. E poi Arthur Miller secondo Filippo Dini con "Il crogiuolo", ancora a Roma, e il debutto in scena di Alessandro Cattelan tra Alessandria e Milano nel suo primo one man show "Salutava sempre". Sono alcuni degli appuntamenti teatrali in cartellone nel prossimo weekend che conta anche "La seconda sorpresa dell'amore" di Marivaux, per la prima volta in italiano, a Milano con Lorenzo Gleijeses per la regia di Beppe Navello; e "Amore", l'ultima opera di Pippo Delbono, a Bologna. (ANSA).