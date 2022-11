Panariello colpito da labirintite, rinviati spettacoli Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 22 NOV - I tre appuntamenti fiorentini dello spettacolo 'La Favola Mia' di Giorgio Panariello, attualmente previsti al Teatro Verdi per stasera 22 novembre, domani 23 e giovedì 24 novembre al Teatro Verdi, sono stati rinviati a causa di una forte labirintite che ha colpito l'artista. E' quanto si spiega in una nota.

Lo spettacolo previsto per oggi verrà recuperato il 19 dicembre al Teatro Verdi. "I recuperi delle altre due date - conclude la nota - verranno comunicati a brevissimo. I biglietti già acquistati restano validi per le nuove date corrispondenti".

