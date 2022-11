Musica Insieme rende omaggio a Pasolini con Michele Placido

(ANSA) - BOLOGNA, 21 NOV - Bologna, sua città natale, aggiunge un altro tassello al ricco calendario celebrativo per i cento anni dalla nascita di Pier Paolo Pasolini: la Fondazione Musica Insieme propone, infatti, la nuova produzione multidisciplinare 'Le strade di Pasolini', uno spettacolo di musica, danza e letteratura scritto e diretto da Riccardo Puglisi.

La pièce sarà ospitata al Teatro Duse il 22 novembre alle 20.30 nell'ambito di Mico - Bologna Modern. 'Le strade di Pasolini' vedrà sullo storico palcoscenico di via Cartolerie la partecipazione dell'attore Michele Placido che, "affascinato dal progetto", ha voluto esserci assieme a un gruppo di giovani interpreti come la ventiduenne violinista Sofia Manvati impegnata ad interagire con le improvvisazioni del beat boxer Alien Dee.

Alcuni estratti del repertorio bachiano, autore amatissimo da Pasolini, come la celeberrima Ciaccona dalla Partita n. 2, dialogheranno con il virtuosistico Capriccio n. 24 di Niccolò Paganini, l'ultimo scritto dal compositore genovese. Accanto alla musica, lo spettacolo prevede ascolti dallo Studio sullo stile di Bach, dalle poesie, dai saggi e dal romanzo Ragazzi di vita di Pasolini. Il desiderio di ricchezza del sottoproletariato romano. Supplica a mia madre e Alì dagli occhi azzurri sono solo alcuni dei testi che verranno interpretati da Michele Placido e dagli attori della Bernstein School of Musical Theater di Bologna. L'omaggio all'intellettuale bolognese culminerà nella lettura di alcune tra le sue liriche più intime, La solitudine e Frammento alla morte, che condurranno al finale con le parole sognanti della celebre Che cosa sono le nuvole. I testi pasoliniani saranno alternati alla performance di un gruppo di street dancers, in collaborazione con Kc Artist di Bologna: Deborah Pini, Shorty e Filippo Tonini, con le coreografie di Kris, il pioniere italiano dell'hip hop; solista il danzatore e coreografo Carlos Kamizele. (ANSA).