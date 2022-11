Weekend a teatro tra Lo Cascio-Pasolini e Amleto di Corsetti

(ANSA) - ROMA, 16 NOV - Dal Pier Paolo Pasolini, "Pa'", di Marco Tullio Giordana e Luigi Lo Cascio a Venezia in occasione del centenario della nascita dello scrittore; al brigadiere Maione e il femminiello Bambinella, che dalla serie "Il commissario Ricciardi" conquistano la scena con Antonio Milo e Adriano Falivene protagonisti a Napoli di "Mettici la mano", sempre con la firma di Maurizio De Giovanni e la regia di Alessandro D'Alatri. Ma ci sono anche l'"Amleto" di Giorgio Barberio Corsetti a Roma e poi Geppy Gleijeses, Maurizio Micheli e Lucia Poli diretti da Guglielmo Ferro in "Servo di Scena" di Ronald Harwood, a Torino. Sono alcuni degli appuntamenti teatrali in scena nel prossimo weekend, che conta anche Lella Costa ed Elia Schilton in "Le nostre anime di notte", dal romanzo di Kent Haruf, diretti a Milano da Serena Sinigaglia; "Nuda", ultimo visionario spettacolo, a metà tra teatro e gioco acrobatico, firmato da Daniele Finzi Pasca, a Roma; e Sandro Lombardi con Martino D'Amico e Alessandro Burzotta a Torino in "Antichi Maestri" di Thomas Bernhard, per la regia di Federico Tiezzi. (ANSA).