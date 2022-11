Il Portogallo ricorda i 100 anni di José Saramago

(ANSA) - LISBONA, 16 NOV - Il 16 novembre, data di nascita di José Saramago, che nacque nel paesino di Azinhaga nel 1922, è anche la data in cui quest'anno, in Portogallo, giungono al clou le manifestazioni legate al centenario dello scrittore, Nobel per la letteratura nel 1998. A ricordare Saramago saranno soprattutto due eventi di teatro musicale che, in qualche modo, riportano alla ribalta anche il compositore italiano Azio Corghi, che con Saramago collaborò in più occasioni.

Il teatro d'opera di Lisbona, il São Carlos, ha rimesso in scena un'opera che ebbe la sua prima assoluta nel 1990 alla Scala: "Blimunda", dal nome della protagonista femminile di uno dei più celebri romanzi dell'autore portoghese, "Memoriale del convento". La storia è ambientata nella prima metà del '700 tra sfarzi di corte, roghi di eretici e i manovali che lavorano alla costruzione del famoso convento di Mafra. L'ultima recita di questa nuova messinscena, a cura del regista Nuno Carinhas, è prevista appunto per oggi, 16 novembre.

Il 17 e 18 novembre, invece, sul palco del Grande Auditorio della Fondazione Gulbenkian va in scena un originale "Don Giovanni" di Mozart/Saramago, spettacolo che trae spunto dal libretto "Il dissoluto assolto", una rilettura dell'opera mozartiana che Saramago scrisse nel 2005, sempre per Corghi.

Stavolta, però, a partire da un'idea di Nuno Coelho (direttore d'orchestra) e per la regia di Jean Paul Bucchieri, le parole dello scrittore si misurano, in un originale crossover, direttamente con la musica del genio salisburghese. (ANSA).