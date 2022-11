Weekend a teatro tra Lavia, Gerini e Zalone-show

(ANSA) - ROMA, 09 NOV - Dalla travolgente comicità di Checco Zalone nel suo nuovo one man show, "Amore + Iva", che apre a Firenze una lunga tournée; a Gabriele Lavia con Federica Di Martino mattatore nei panni dello scrivano Ciampa de "Il berretto a sonagli" di Pirandello, a Roma. E ancora, Anna Foglietta e Paola Minaccioni a Milano protagoniste de "L'attesa" di Remo Binosi, per la regia di Michela Cescon. Sono alcuni degli appuntamenti teatrali in scena nel prossimo weekend, che conta anche Giorgio Pasotti a Cagliari con Mariangela D'Abbraccio in "Hamlet", versione del capolavoro shakespeariano firmata da Alessandro Angelini e Antonio Prisco, con la regia di Francesco Tavassi; e Claudia Gerini a Roma in "Qualche estate fa", recital nato da un'idea di Solis String Quartet su vita, poesia e note di Franco Califano, diretto da Massimiliano Vado.

