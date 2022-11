Teatro, a Torino giocoleria contemporanea europea di Thomas

(ANSA) - TORINO, 07 NOV - Jérôme Thomas è stato uno dei primi giocolieri nella storia a fare il giocoliere seduto su una sedia. Giocola, manipola, nasconde, cela, con una precisione pari al borseggiatore di Robert Bresson, i suoi oggetti preferiti. Assis è il titolo della sua nuova creazione, che andrà in scena in prima nazionale per la rassegna Solo in Teatro, organizzata dal centro di produzione blucinQue-Nice, sabato 12 novembre alle 20:45 al Teatro Café Müller per chi lo vorrà seguire live, mentre chi desidera vedere lo spettacolo in streaming e on demand lo potrà trovare alle 21 su NicePlatform.

Caramelle, sacchetti di plastica, piume, campanelli, oggetti musicali. Seduto su una sedia, Jérôme Thomas, padre della giocoleria contemporanea europea, galleggia nell'aria, senza peso. In questo solo, Thomas si fa giocoliere di piccole così come di grandi oggetti, cesellando con i suoi gesti lo spazio e il tempo. In un costume da mago moderno o da vagabondo celeste di Jack Kerouac, fa uscire, sparire e riapparire dalle sue tasche una miriade di oggetti. Quaranta minuti di tempo sospeso, una sedia, un uomo seduto, due proiettori, gli spettatori, l'intimità condivisa, il cabaret. Come in Aspettando Godot non succede niente eppure accadono molte cose, insignificanti, significative, commoventi, futili, utili. Sospeso, sicuro, il giocoliere rimane seduto sulla sedia.

"Ho condiviso cinque giorni in ospedale con il mio compagno di camera, il signor Faure, 80 anni, gravemente malato - spiega Thomas -. Mentre pensavo a Samuel Beckett e prendevo appunti sulle piccole cose che in realtà sono tutto ciò che importa, ho scritto Assis, seduto su una sedia. Ho immaginato frasi gettate nel vuoto, futili, derisorie, nello stile di Michel Audiard, lanciate per alimentare sia questo assolo sia l'attore". (ANSA).