Scala: The tempest di Ades per la prima volta in Italia

(ANSA) - MILANO, 03 NOV - L'isola di Prospero trasformata nel Teatro alla Scala, ma mai rappresentata neppure a Milano: va in scena per la prima volta in Italia la versione del compositore e direttore Thomas Adès di The Tempest, tratta dall'opera teatrale di William Shakespeare.

Una scelta non casuale: il protagonista è infatti duca di Milano e l'ambientazione è anche un invito a considerare la questione dell'ipotesi delle origini italiane del drammaturgo inglese. "Di sicuro Shakespeare parla di Milano e quando si passeggia per questa città ci si rende conto che tanti edifici sono stati costruiti all'epoca in cui lui viveva - ha detto oggi Ades presentando l'opera in cartellone dal 5 novembre - In ogni caso io sento che questa produzione è tornata a casa in qualche modo".

Rappresentata per la prima volta a Londra nel 2004, l'allestimento che riproduce sul palco la sala del Piermarini è del 2012 per il Metropolitan di New York. Ades decise di mettere in scena l'ultima opera shakespeariana per la sua seconda composizione "perché volevo riproporla con un linguaggio comprensibile a tutti e con una struttura musicale che rispecchiasse stati di animo dei personaggi e tempi della vicenda".

Nel ruolo di Prospero, duca usurpato costretto all'esilio su una isoletta con la figlia di 3 anni e ch nel momento in cui può vendicarsi scatena la sua rabbia e il suo dolore in una tempesta contro la nave di chi lo ha deposto, Leigh Melrose. "La difficoltà nel cantare questa parte è l'interpretazione tra momenti di rabbia, tenerezza, confusione, tutta una gamma che deve essere espressa attraverso colori vocali diversi - ha spiegato l'artista - È come se con la voce si facesse surf sulle onde della tempesta scatenata".

La regia dell'opera in 4 repliche fino al 18 novembre, è di Robert Lepage, scene di Jasmine Catudal, costumi di Kym Barret, coreografia di Crystal Pite (ANSA).