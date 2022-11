Debutta 'Pagliacce', festival delle clown tutto al femminile

(ANSA) - TORINO, 03 NOV - Arriva in Italia, a Torino, il primo festival internazionale di donne clown che ha l'obiettivo di ispirare nuove generazioni di 'Pagliacce'. Questo il titolo della kermesse che dall'11 al 20 novembre porterà sotto lo Chapiteau Madera del Bunker oltre 25 compagnie e artiste per una serie di spettacoli, in parte gratuiti in parte a pagamento, tutti al femminile. A rappresentare l'Italia, accanto a nomi internazionali di primo piano come Joanna Bassi, Hilary Chaplain e Gardi Hutter, saranno, tra le altre, l'attrice teatrale e cabarettista Rita Pelusio e Claudia Cantone, clown e arte-terapeuta.

E per un festival davvero attento al femminile e alle difficoltà con cui le donne artiste devono spesso fare i conti, durante l'evento ci saranno baby sitter per i figli delle clown, uno spazio dedicato a loro e pasti serviti in orari più compatibili per mamme e bambini. Il programma offrirà una panoramica sul clown contemporaneo e le nuove tendenze, attraverso un punto di vista femminile, oltre a momenti per i più piccoli, come il Biblioclown o la Visita Circospaziale, appuntamenti per professionisti e operatori del settore, con due incontri-dibattito sul tema della comicità femminile e un training condiviso, aperitivi con performance, dj set e una mostra di ritratti di pagliacce contemporanee. (ANSA).