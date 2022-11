Casanova Operapop, il 3 dicembre riparte musical di Red Canzian

(ANSA) - ROMA, 03 NOV - Torna, dopo l'anteprima della scorsa stagione, Casanova OperaPop, il musical ideato da Red Canzian.

Lo spettacolo prende il via il 3 dicembre 2022 al Teatro Malibran di Venezia, per poi attraversare l'Italia con 60 repliche fino a marzo (a Milano dal 14 al 18 dicembre, il 3 gennaio a Brindisi, il 5 e 6 a Bari, dal 10 al 22 gennaio a Roma, il 25 ad Assisi, il 27 e 28 a Genova; poi a febbraio a Reggio Emilia il 3, 4 e 5, a Torino il 10, 11 e 12, a Montecatini il 14 e a Firenze il 17, 18 e 19; il 1 marzo Gorizia, il 2 e 3 marzo a Trieste, poi a Varese l'8, a Verbania il 9 e chiudere infine a Bologna l'11 e 12 marzo). Un kolossal musical-teatrale, tratto dal best-seller di Matteo Strukul "Giacomo Casanova - la sonata dei cuori infranti", romanzo di ambientazione storica tradotto in oltre 10 lingue, Casanova Opera Pop è una nuova opera concepita, composta e prodotta da Red Canzian che dice: "Ho cullato a lungo l'idea di comporre un'opera musicale dedicata alla Città di Venezia, forse l'unica al mondo di tale notorietà a non avere un 'suo' musical, e a Giacomo Casanova, uno dei personaggi italiani universalmente conosciuti, ma finora raccontato in una chiave sempre un po' monotematica, quella del libertino impenitente, mentre io volevo rappresentarlo nelle tante sfumature che fanno di lui una delle figure storiche più interessanti che l'Italia e Venezia in particolare possono vantare. Poeta, alchimista, libertario, diplomatico e "occhi" della Repubblica di Venezia, una figura chiave ai tempi della Serenissima". Casanova Opera Pop, racconta Giacomo Casanova in un'età intorno ai 35 anni, al rientro dall'esilio e strenuo difensore di Venezia dai giochi di potere che la vorrebbero venduta allo straniero. Nelle due ore di spettacolo in due atti, con 21 straordinari performer sul palco - 11 cantanti attori e 10 ballerini acrobati - assistiamo a oltre 30 cambi scena che Red ha realizzato personalmente, attraverso un allestimento scenico immersivo, fatto di fotografie scattate nella Venezia deserta durante la pandemia e trattate al computer in modo da restituire ambientazioni della città e dei suoi luoghi di un iperrealismo spiazzante, capace di trasportare gli spettatori dentro i luoghi di una Venezia settecentesca. (ANSA).