Al via la stagione di prosa del 'Caniglia' di Sulmona

(ANSA) - SULMONA, 28 OTT - Sabato 5 novembre alle 21, l'attore Emilio Solfrizzi, nei panni del "Malato Immaginario" inaugurerà la stagione 2022/2023 del teatro Maria Caniglia di Sulmona (L'Aquila). Uno spettacolo che si propone anche come omaggio al 400/o anniversario dalla nascita di Molière grande commediografo e attore francese.

Con la regia di Guglielmo Ferro, la pièce racconta di Argante, un malato immaginario che ha più paura di vivere che di morire. Il suo rifugiarsi nella malattia non è nient'altro che una fuga dai problemi, dalle prove che un'esistenza ci mette davanti. La comicità di cui è intriso il capolavoro di Molière viene esaltata dall'esplosione di vita che si fa tutt'intorno ad Argante e la sua continua fuga attraverso rimedi e cure di medici improbabili crea situazioni esilaranti.

Una comicità che si avvicina al teatro dell'assurdo, Molière, come tutti i giganti, con geniale intuizione anticipa modalità drammaturgiche che solo nel '900 vedranno la luce. Si ride, tanto, ma come sempre l'uomo ride del dramma altrui. Insieme ad Emilio Solfrizzi, saliranno sul palco Lisa Galantini, Antonella Piccolo, Sergio Basile, Viviana Altieri, Cristiano Dessì, Cecilia D'Amico, Luca Massaro e con Rosario Coppolino.

"Non potevamo inaugurare in modo migliore la nostra stagione - racconta Patrizio Maria D'Artista, direttore artistico della stagione di prosa - e siamo felicissimi che a farlo sia la pungente ed acuta critica sociale che Molière non risparmiava alla società del suo tempo. Lo faremo con un grande allestimento, che vedrà in scena uno degli attori più amati dal grande pubblico, Emilio Solfrizzi, per un'opera straordinariamente attuale, perché questo fuggire dall'esistere e dal vivere è un problema del nostro quotidiano e specialmente del nostro recente passato". (ANSA).