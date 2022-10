Weekend a teatro tra Ale e Franz, Panariello e Dandini

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - Dai 28 anni di carriera di Ale e Franz copn "Recital" a Roma ai 30 di Giorgio Panariello con "La favola mia" a Firenze. E poi l'inno alla stupideria femminile di Serena Dandini con "Vieni avanti, cretina!", ancora nella capitale e un cult come "Misery", dal beste seller di Stephen King, a Parma diretto da Filippo Dini. Sono alcuni degli appuntamenti teatrali in scena nel prossimo weekend, che conta anche "La zattera di Géricault" di Carlo Longo che Piero Maccarinelli dirige a Napoli, con Lorenzo Gleijeses protagonista; e la riflessione sull'animo umano di Lucia Calamaro in "Darwin inconsolabile (un pezzo per anime in pena)" a Milano. (ANSA).