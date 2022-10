Il Crogiuolo, la caccia alle streghe al Teatro Carignano

(di Amalia Angotti) (ANSA) - TORINO, 20 OTT - Un capolavoro che racconta in modo magistrale fatti accaduti secoli fa, ma anche gli aspetti più inquietanti del nostro presente, contrassegnato dalle paure e da un nuovo bigottismo. E' Il Crogiuolo, scritto nel 1953 da Arthur Miller e messo in scena da Filippo Dini, in prima nazionale al Teatro Carignano fino al 23 ottobre per l'apertura della stagione del Teatro Stabile di Torino. Il dramma - con una scenografia evocativa, tra giochi di luce e di ombre, che mettono bene in risalto gli stati d'animo dei personaggi - racconta la caccia alle streghe di Salem, piccola comunità di coloni del Massachusetts, dove nel 1692 diciannove persone furono impiccate con l'accusa di praticare la stregoneria, altre centocinquanta finirono in prigione. A scatenare la reazione violenta lo strano comportamento di due ragazzine, Abigail Williams ed Elizabeth Parris, nipote e figlia del pastore della comunità Samuel Parris. In quel microcosmo impaurito e bacchettone il comportamento delle ragazze viene attribuito al maleficio di una strega, scatenando un delirio collettivo fatto di delazioni, gelosie, vendette, inutili proclami d'innocenza. Il testo di Miller è una forte critica alla società americana, nel periodo oscuro denominato maccartismo o 'caccia alle streghe rosse', che scatenò una vera psicosi anticomunista.

Dini riesce a riprodurre - in tre ore di spettacolo - la costruzione di quel gigantesco congegno, che tutto distrugge e che nel finale viene a sua volta distrutto da un piccolo uomo che sceglie il sacrificio in alternativa alla delazione. A fianco di Dini, che oltre a essere regista è anche attore, recitano in modo magistrale Virginia Campolucci, Gloria Carovana, Pierluigi Corallo, Gennaro Di Biase, Andrea Di Casa, Didì Garbaccio Bogin, Paolo Giangrasso, Fatou Malsert, Manuela Mandracchia, Nicola Pannelli, Fulvio Pepe, Valentina Spaletta Tavella, Caterina Tieghi, Aleph Viola. Le scene sono di Nicolas Bovey, i costumi di Alessio Rosati, le luci di Pasquale Mari e le musiche di Aleph Viola. (ANSA).