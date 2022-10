Da Nunez a Sambé e Semionova per Les Étoiles 2023

(ANSA) - ROMA, 19 OTT - La "regina" della scena Marianela Nunez in arrivo dal Royal Ballet di Londra insieme alla nuova grande stella del palcoscenico britannico, il portoghese Marcelino Sambé. E poi la "nostra" (almeno d'origine) Valentine Colasante dall'Opera di Parigi o la russa Polina Semionova, già American Ballet Theatre, oggi prima ballerina e tra le più giovani a diventarlo allo Staatsballet Berlin. Sono alcuni dei protagonisti annunciati in anteprima all'ANSA de Les Étoiles 2023, l'iconico gala internazionale di danza a cura di Daniele Cipriani, che tornerà all'Auditorium Parco della Musica di Roma il 28 e 29 gennaio prossimi.

Appuntamento irrinunciabile per agli amanti del balletto in Italia (e non solo), Les Etoiles, giunto alla 12/a edizione, ogni anno raccoglie eccezionalmente sullo stesso palco i più applauditi ballerini dai maggiori teatri del mondo, da Mosca a New York, passando per Parigi, Londra e Berlino. Un appuntamento cult con "Virtuosismi in volo e sulle punte", come recita il sottotitolo, tra passi a due dal repertorio di tradizione (Lago dei Cigni, Don Chisciotte, Giselle, La Bella Addormentata, Il Corsaro, Silvia, Esmeralda) o del '900, ma anche brani di sofisticata modernità, firmati da coreografi sulla cresta dell'onda oggi.

Il cast di Les Étoiles 2023, annuncia Cipriani, conterà anche Sergio Bernal del Ballet Nacional de Espana; William Bracewell e Anna Rose O' Sullivan dal Royal Ballet di Londra, Paul Marque dell'Opera di Parigi, Maia Makhateli e Giorgi Potskhishvili dell'Het Nationale di Amsterdam e Matteo Miccini dallo Stuttgart Ballet. Una compagnia destinata a crescere con altri nomi e, come sempre, con un'étoile "a sorpresa" svelata alla vigilia del gala. Per loro, due programmi leggermente diversi in ognuna delle date previste, con l'occasione per gli appassionati anche per farne una vera e propria maratona. (ANSA).