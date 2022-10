Brignano annuncia Speciale capodanno 'Ma diamoci del tu' a Roma

(ANSA) - ROMA, 18 OTT - Dopo il grande successo del tour estivo in tutta Italia, Enrico Brignano annuncia il suo atteso spettacolo di fine anno "Ma… Diamoci del tu! Speciale Capodanno", prodotto e organizzato da Vivo Concerti. Lo show si terrà sabato 31 dicembre a Roma al Palazzo dello Sport.

Brignano racconta così "Ma…Diamoci del Tu": "Darsi del tu oggi è ormai la prassi, mentre il "lei" sembra qualcosa di arcaico e formale. Il "lei" è burocratico, lo si usa con le forze dell'ordine o al comune, ma del resto il "tu" che lo sta sostituendo è vuoto, non porta con sé quella confidenza vera, quella familiarità che intendo io. Ultimamente poi, dopo la pandemia che ha acuito le distanze, il tu è diventato ancora più un fatto di forma, ma non di sostanza. E siccome io sono un uomo di sostanza - si dovrebbe capire già solo guardandomi - vorrei recuperare quel TU che ci siamo persi per strada. E ci aggiungo pure quel MA che resetta tutto, che azzera le distanze, che siano sociali, economiche o d'età. L'età… ultimamente ho notato che per colpa della mia età sempre più persone tendono a darmi del lei, un lei che è doloroso come una fitta della sciatica, che è più fastidioso e irritante di quando mi scopro a tirarmi su dal divano esclamando: "hoplà". Mi sa che all'espressione "giovane comico romano" devo cominciare a togliere il "giovane".

Non che rinneghi la mia età, quella ci sta e bisogna tenersela; anzi, mi rende più autorevole. Sembra quasi che le cose che dico siano attendibili! Però, quando parlo alla gente, io voglio darle del tu, mi voglio prendere una certa confidenza per raccontare in modo intimo le insidie del mondo, dalla tecnologia, utile ma infìda, alle varie crisi economiche, ecologiche e sanitarie. "Ma lei Brignano non sa che lamentarsi è tipico delle persone anziane?"; "Certo che lo so. Ma lei, coso… mi dia del tu!".

I biglietti per l'appuntamento di Enrico Brignano saranno disponibili online da mercoledì 19 ottobre 2022 alle ore 16.00 e in tutti i punti vendita lunedì 24 ottobre 2022 alle ore 11.00.

