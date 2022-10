Riapre Teatro Guglielmi, in centinaia dall'alba per biglietti

(ANSA) - MASSA, 15 OTT - Centinaia di persone in fila dalle prime ore dell'alba davanti alla biglietteria del Teatro Guglielmi di Massa, per riuscire ad accaparrarsi un abbonamento alla stagione di prosa 2022- 2023. Qualcuno ha addirittura dormito davanti al teatro, per ritrovarsi tra i primi all'apertura della biglietteria: il Guglielmi ha riaperto lo scorso ottobre, in occasione della festa per San Francesco, patrono della città, dopo cinque anni di chiusura, dovuti ad una inchiesta della magistratura (sui permessi e le certificazioni antincendio) durante la quale erano stati posti i sigilli alla struttura. Il Comune di Massa nei giorni scorsi aveva diramato le informazioni sulle modalità di accesso alla sottoscrizione degli abbonamenti, chiedendo collaborazione alla cittadinanza: a partire dalle 8,30 sono stati distribuiti dal personale del teatro 300 tagliandi numerati per regolamentare la fila; ogni persona ha potuto acquistare solo quattro abbonamenti. A regolamentare la folla davanti alla biglietteria anche gli agenti di polizia municipale. Soltanto il prossimo lunedì, 17 ottobre, verrà aperta una vendita online per l'acquisto dei biglietti ai singoli spettacoli. (ANSA).