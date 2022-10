Francesco Giambrone nuovo presidente dell'Agis

Francesco Giambrone è il nuovo presidente dell'Agis - Associazione Generale Italiana dello Spettacolo. L'elezione, per acclamazione, è avvenuta il 12 ottobre a Roma. Giambrone succede a Carlo Fontana. che ha guidato l'associazione dal 2013, alla luce anche dell'indisponibilità di quest'ultimo a candidarsi ad un ulteriore mandato. Francesco Giambrone, classe 1957, oltre che presidente Anfols - Associazione Nazionale Fondazioni Lirico-Sinfoniche, è l'attuale sovrintendente del Teatro dell'Opera di Roma. Nel corso della sua carriera ha rivestito in ambito culturale numerosi ruoli di prestigio, come quello di sovrintendente della fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino e del Teatro Massimo di Palermo. Per il capoluogo regionale della Sicilia ha ricoperto anche il ruolo di assessore comunale alla cultura. Nel corso del suo primo discorso da Presidente, Giambrone, dopo aver ringraziato i soci per la fiducia accordata e Carlo Fontana per il lavoro svolto in questi anni a capo dell'Agis, ha espresso "la volontà di lavorare in continuità con la precedente presidenza" e ha sottolineato "l'importanza dei luoghi spettacolo, veri e propri centri di aggregazione culturale, e la necessità di armonizzare i vari comparti dello spettacolo, elemento fondamentale per affrontare con forza ed incisività un confronto con il nuovo esecutivo, riportando il settore dello spettacolo al centro dell'agenda politica". "Quello che mi aspetta - ha proseguito il neopresidente - sarà un lavoro da fare tutti assieme, sotto il segno della compattezza, uniti dalle nostre capacità di ascolto, scambio e condivisione". "L'Agis, se unita, sarà un realtà sempre più forte: consapevole di ciò che è al suo interno ed aperta verso la comunità".

Nel corso dell'Assemblea sono stati eletti i nuovi vicepresidenti: Marco Parri, Presidente Federvivo e Mario Lorini, Presidente Anec. A completare l'Ufficio di presidenza Valentina Marini, Francesco Maria Perrotta (confermato anche come tesoriere), Michele Gentile, Ferdinando Uga, Domenico Dinoia, Dominique Meyer, Claudio Longhi, Franco Oss Noser, Giovanni Lippi e Luigi Grispello. L'assemblea ha inoltre indicato per acclamazione Domenico Barbuto come segretario generale.