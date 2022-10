Weekend a teatro con Orsini, Dix e Ingrassia

(ANSA) - ROMA, 05 OTT - Da Umberto Orsini mattatore (ancora) con Fëdor Dostoevskij ne "Le memorie di Ivan Karamazov" dirette da Luca Micheletti a Milano; a Giampiero Ingrassia nel "Doctor Faust e la ricerca dell'eterna giovinezza", scritto e diretto da Stefano Reali, a Roma. E poi ancora Jane Alexander, Emilio Solfrizzi e Giorgio Marchesi a tu per tu con i versi di Dylan Thomas in "Milk Wood" al 75/o Ciclo di spettacoli classici all'Olimpico di Vicenza. Sono alcuni degli spettacoli teatrali in scena nel prossimo weekend che conta anche Gioele Dix protagonista del "Malato Immaginario" con cui Andrée Ruth Shammah celebra i 50 anni del Franco Parenti di Milano e i quattrocento dalla nascita di Molière; e poi Giancarlo Fares e Sara Valerio a Roma con "L'inizio del buio", spettacolo ispirato alle pagine del romanzo di Walter Veltroni. (ANSA).