Teatro: Shammah, istituzioni potevano rispondere di più

(ANSA) - ROMA, 03 OTT - "Il Piccolo è il teatro d'Europa, noi siamo il teatro di Milano e allora forse Milano poteva rispondere di più, le istituzioni potevano rispondere di più ".

È quanto ha detto Andree Ruth Shammah parlando dei 50 anni del teatro Franco Parenti in un incontro nella sala grande con stampa, amici e sostenitori, da Ilaria Borletti Buitoni a Piergaetano Marchetti, da Salvatore Carrubba e Carlo Fontana.

Presenti per le istituzioni l'assessore alla Cultura del Comune Tommaso Sacchi e quello della Regione Stefano Bruno Galli. "Spero che il Comune faccia di più", ha spiegato dopo l'incontro Shammah all'ANSA, dicendosi comunque "sicura che per il 50/o avverrà il miracolo e che per per fine 2023 non ci saranno debiti" legati ai lavori della piscina che oggi ospita i Bagni Misteriosi. (ANSA).