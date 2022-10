Mattarella sarà all'inaugurazione della Scala

(ANSA) - MILANO, 03 OTT - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà alla Scala il 7 dicembre per l'inaugurazione della stagione con il Boris Godunov di Musorgskij, nel teatro dove lo scorso anno ricevette dal pubblico un applauso e una standing ovation che erano la richiesta di un bis, ovvero di restare in carica per un secondo mandato. Il sindaco di Milano Beppe Sala lo ha annunciato oggi durante la seduta del consiglio di amministrazione del teatro di cui è presidente "Ho informato il cda - ha detto Sala all'ANSA - che il Quirinale ha confermato la presenza del Capo dello Stato, che ha accettato il mio invito. Sono più che mai contento che anche quest'anno Mattarella venga alla Scala dove è sempre stato accolto con grande affetto e entusiasmo da pubblico. E sono sicuro che lo sarà ancora". (ANSA).