Palazzo Ducale Genova si rifà il look, dal teatro allo stemma

(ANSA) - GENOVA, 29 SET - Palazzo Ducale ha concluso il processo di restauro conservativo, costato circa 1,2 milioni, che ha portato al recupero degli spazi del "piccolo teatro", al restauro dello stemma di Genova che domina la scalinata che porta al piano nobile, oltre al "make up" delle facciate principali, quella su Piazza De Ferrari e quella di Matteotti con il ripristino delle catene che contraddistinguono le statue dei "prigionieri di Genova".

"Ci prepariamo a una stagione che speriamo sia finalmente normale - ha spiegato il presidente di Palazzo Ducale, Luca Bizzarri -: abbiamo passato momenti molti complicati ma abbiamo reagito molto bene e oggi restituiamo alla città un palazzo ancora più bello con il grande sogno della Torre Grimaldina per la quale abbiamo chiesto i soldi del Pnrr. Sarebbe veramente la ciliegina sulla torta della mia presidenza".

"L'idea che avevamo con il presidente era quella di ridare valore al palazzo come luogo - ha aggiunto il direttore, Serena Bertolucci - perché questo non è solo uno spazio da riempire. E allora ecco il restauro delle facciate, che sono fortemente simboliche perché raccontano la nostra storia, il grande stemma di Genova sulle scale e questa cosa meravigliosa che è il piccolo teatro".

Un intervento sostenuto da Regione Liguria, che aveva stanziato oltre 250 mila euro. "Qui si è concluso l'iter di una procedura molto bella - ha sottolineato l'assessore alla Cultura della Regione Liguria, Ilaria Cavo - che era stata un'idea del presidente Bizzarri che abbiamo sostenuto con un fondo strategico". "La cura del patrimonio pubblico è cruciale non soltanto dal punto di vista del decoro urbano - ha concluso Mauro Avvenente, assessore alle manutenzioni del comune di Genova - ma per confermarne la rilevanza in chiave di promozione turistica e culturale della città". (ANSA).