Weekend a teatro tra Popolizio, Dini e Rau

(ANSA) - ROMA, 28 SET - Da Massimo Popolizio nell'ascesa di "M Il figlio del secolo" a Milano a Elena Sofia Ricci che tra Orvieto (TR) e Roma dirige Valentina Banci nella "Fedra" di Seneca, passando per Milo Rau e la prima di "Greif & Beauty" nel cartellone di Roameuropa Festival. Sono alcuni degli appuntamenti teatrali in scena nel prossimo weekend che conta anche il "Prometeo" che Gabriele Vacis ha tratto da Eschilo al 5/o Ciclo di spettacoli classici al Teatro Olimpico di Vicenza; "Immacolata concezione" di Vucciria Teatro a Roma; e Filippo Dini che a Torino dirige e in terpreta "Il crogiuolo" di Arthur Miller, uno dei testi più lucidi e feroci della drammaturgia americana. (ANSA).