Danza, Giulietta e Romeo apre stagione della Filarmonica Romana

(ANSA) - ROMA, 28 SET - Giulietta e Romeo, firmata dal coreografo e regista Fabrizio Monteverde, apre la stagione della danza dell'Accademia Filarmonica Romana. Il balletto, che va in scena il 4 ottobre al Teatro Olimpico di Roma. Nel corso degli ultimi 20 anni lo spettacolo, che debuttò al Teatro Carlo Felice di Genova nel 1989 per il Balletto della Toscana e fu ripreso nel 2002 dal Balletto di Roma, si è rivelato una delle produzioni di maggior successo del repertorio della compagnia romana con un record di 350 repliche in Italia e nel mondo e 200 mila spettatori che ne fa il lavoro di danza italiano più applaudito di sempre.

Protagonisti i danzatori della Compagnia del Balletto di Roma, tra i quali la giovanissima Carola Puddu, nel ruolo di Giulietta, accanto a Paolo Barbonaglia come Romeo. Fabrizio Monteverde, considerato uno dei migliori rappresentanti della coreografia italiana degli ultimi trent'anni, per il Balletto di Roma ha realizzato, tra gli altri altri, Cenerentola (2006), Bolero (2007), Otello (2009), Il Lago dei Cigni, ovvero Il Canto (2014), Io, Don Chisciotte (2019). Nel suo Giulietta e Romeo, la Verona degli amanti infelici di Shakespeare si trasforma in un Sud italiano buio e polveroso, reduce da una guerra e alle soglie di una rivoluzione. Giulietta sarà protagonista e vittima di una ribellione giovanile e folle, in fuga da una condizione femminile imposta e suicida di un amore inammissibile; Romeo, sognatore appassionato e incoscientemente, sarà martire della propria fede d'amore innocente. (ANSA).