Successo teatro Nazionale e Lirico Milano, "si punta su Roma"

(ANSA) - MILANO, 22 SET - Da Sister Act ai Momix, con un obiettivo dichiarato: puntare anche sulla gestione di una struttura romana. Matteo Forte, ad per l'Italia di Stage Entertainment, multinazionale americana che gestisce il 'Nazionale Che Banca!' e il 'Lirico Giorgio Gaber', ha presentato oggi la nuova stagione dei due teatri milanesi. "Ci poniamo già un obiettivo dichiarato - ha detto Forte -, quello di raggiungere complessivamente dalle 250mila alle 300mila presenze entro la fine del 2022. Un traguardo importante, che grazie a spettacoli di grande qualità, ci sentiamo di conquistare". Il Nazionale mantiene la sua vocazione aprendo il 13 ottobre con Sister Act Il Musical, una produzione Stage Entertainment che ha già raccolto in passato un grande successo.

L'allestimento sarà completamente nuovo, con la regia di Chiara Noschese. Molto importante, per la scelta del cast, si è rivelata la piattaforma social heArt (www.heart-social.com) che ha permesso di raccogliere tantissime candidature di performer.

Accanto alla produzione, Stage Entertainment propone show attesi come Rapunzel (con Lorella Cuccarini), We will rock you, Jamie e altri ancora. Il Lirico, invece, punterà su "una grande varietà di generi".

La programmazione aprirà con la danza (Momix, Stomp e Balletto di Milano). I generi si alterneranno passando da Ale & Franz a Virginia Raffaele. In cartellone anche gli spettacoli di prosa di Dodi Battaglia, Stefano De Martino ed Elio, i concerti di PFM, Gigi D'Alessio, Massimo Ranieri, Fabio Concato, e gli show comici di Panariello, Giacobazzi e Battista. Numerose le aziende che hanno scelto il teatro di via Larga come location per i propri eventi. (ANSA).