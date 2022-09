Weekend a teatro, tra Ovadia, Guanciale e Capucci

(ANSA) - ROMA, 21 SET - Da Moni Ovadia che con Marianella Bargilli in "Assassinio nella cattedrale" di Thomas Stearns Eliot apre il cartellone del 75/o Ciclo di Spettacoli Classici al Teatro Olimpico di Vicenza; a "L'Uomo che Danza - con i costumi di Roberto Capucci", mirabile creazione di Daniele Cirpiani tra il flamenco di Sergio Bernal e il talento di Sasha Riva e Simone Repele,al Museo di Castel Sant'Angelo a Roma. Fino al dramma di Quasimodo nell'edizione del ventennale di "Notre Dame de Paris", l'opera rock tratta dal romanzo di Victor Hugo con le musiche di Riccardo Cocciante, che torna a Milano con il cast originale. Sono alcuni degli appuntamenti teatrali in scena nel prossimo weekend che conta anche "L'appuntamento, ossia la storia di un cazzo ebreo", l'audace spettacolo di Fabio Cherstich dal bestseller della scrittrice tedesca Katharina Volckmer, con Marta Pizzigallo, ancora a Milano; e "Psy - Ombre Abbaglianti", nuovo spettacolo per attori e ologrammi diretto da Gigi Funcis con in video anche Lino Guanciale, a Trieste.

(ANSA).