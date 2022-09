Genova, riparte la Tosse in Equilibrio dinamico

(ANSA) - ROMA, 20 SET - Conclusa da poco la stagione estiva tra Genova e Apricale, il Teatro della Tosse si prepara a varare un autunno ricco di manifestazioni differenziate. "Una stagione - ha detto il direttore artistico della Tosse, Emanuele Conte - fortemente caratterizzata come sempre dalla ricerca di nuovi artisti e pluralità di linguaggi, ma la cui specificità si esprime nel carattere fortemente internazionale".

"Equilibrio dinamico" è il progetto di attività della Tosse che attraversa tutto il 2022 in un continuo dialogo con artisti, pubblico e territorio, dentro e fuori dagli spazi teatrali. Un progetto elastico ed eclettico in cui prosa, danza e musica convivono con una speciale attenzione alla scena internazionale, al contemporaneo, alle contaminazioni tra generi e allo sviluppo di nuovi linguaggi. Dal 24 settembre partiranno due articolate manifestazioni, 'Resistere e creare' e 'Le strade del suono'. La prima è la rassegna internazionale di danza giunta alla sua 8^ edizione che vede impegnati da quest'anno nella direzione artistica, insieme a Marina Petrillo, Linda Kapetanea e Jozef Frucek , fondatori della compagnia greca di danza RootlessRoot. La rassegna presenta fino all'8 ottobre spettacoli, musica, incontri, laboratori, performance, presentazioni, sia indoor (nelle diverse sale tra S. Agostino e Voltri) sia outdoor, in piazze, strade e vicoli della città. Il 24 l'inaugurazione sarà sulla spiaggia di Voltri (ore 19,30) con lo spettacolo "Vague" di Piergiorgio Milano e le musiche di Raffaele Rebaudengo.

Sempre il 24 alla Tosse prenderà il via anche 'Le strade del suono' il cartellone di musica contemporanea realizzato da Matteo Manzitti con il suo gruppo Eutopia Ensemble. Il 24 sarà proposto un programma "itinerante": alle 18,30 un primo concerto di benvenuto nella Claque, alle 19,30 nel Luzzati Lab per "Love story, Esercizio di pazzia n.1" di Filidei, alle 21 Sala Trionfo il Double Sextet di Steve Reich e alle 22 alla Claque per "Eutopia Night Late Show" con Emilio Pozzolini. (ANSA).