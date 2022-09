Teatro Manzoni di Milano, cartellone per 150 anni di applausi

(ANSA) - MILANO, 15 SET - Prosa, cabaret, degustazioni letterarie, le proposte destinate alle famiglie e quindi ai più piccoli e il ritorno di tanti artisti che hanno calcato il palcoscenico negli ultimi decenni. La prossima stagione teatrale del Teatro Manzoni celebra i 150 anni di uno dei luoghi culturali per eccellenza di Milano, aperto nel 1872 con il nome Teatro della Commedia e dedicato l'anno successivo all'autore dei Promessi Sposi, 8 giorni dopo la sua morte. "Era il teatro che faceva concorrenza alla Scala - ha ricordato il direttore generale Alessandro Arnone presentando il cartellone in una conferenza stampa-show - Poi venne distrutto dai bombardamenti nel '43 e ricostruito nel 1950". Tra i primi teatri ad ospitare i musical, per 33 anni location della rassegna 'Aperitivo in concerto', il Manzoni ha spesso anticipato i tempi. "Da qui sono passati tanti artisti che non ci sono più - ha aggiunto Arnone ricordando, tra gli altri, Frank Sinatra - Quest'anno sconvolgiamo scaletta per i primi 10 anni del cartellone family, un investimento fondamentale a cui teniamo molto per noi e per il teatro in generale: avvicinare i bambini al mondo del teatro sarà sicuramente ripagato in futuro". Tanti i protagonisti oggi in sala per presentare i loro spettacoli, da Marina Massironi a Maria Amelia Monti, che inaugurano la stagione di prosa il 18 ottobre, con 'Il marito invisibile' a Pupo. Molte le proposte che erano andate in scena al Manzoni gli anni scorsi o che ci arrivano dopo lunghe tournée di successo. (ANSA).