Weekend a teatro tra Fiorello, Martone e Lavia

(ANSA) - ROMA, 14 SET - Da Fiorello che conquista l'Arena di Verona per l'ultima tappa del suo "Fiorello presenta: Fiorello!"; a "Nella solitudine dei campi di cotone" ideata da Mario Martone da Bernard Marie Koltès e allestita da Fabrizio Arcuri (con le voci di Claudio Amendola e Carlo Cecchi) come un labirinto per soli due spettatori nella Viterbo sotterranea, per Quartieri dell'Arte e CSS Udine. E poi ancora, Anna Bonaiuto e Valentina Cervi sulle pagine di "Addio fantasmi" di Nadia Terranova, a Roma per Fanny & Alexander. Sono alcuni degli spettacoli teatrali in cartellone nel prossimo weekend, che conta anche l'"Ifigenia in Tauride" di Euripide diretta da Jacopo Gassman, con Anna Della Rosa e Ivan Alovisio protagonisti, alla LXXIV Estate Teatrale Veronese; Monica Guerritore con il "Notturno caprese" di Luciano Giannini e Gabriele Lavia con "Le favole di Oscar Wilde" al Festival Internazionale di Capri (NA); e la scena under 35 protagonista alla prima edizione di Hystrio Festival a Milano. (ANSA).