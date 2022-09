Weekend a teatro tra Orlando, Gifuni e Guanciale

(ANSA) - ROMA, 07 SET - Dalla "Cenerentola. Camminando sulle nuvole" di Dacia Maraini in prima nazionale al Festival Arona Città Teatro sull'Acqua alle grandi sfide del mare per Lino Guanciale in "Fuggi la terra e l'onde", a Milano e Roma. Fino a Fabrizio Gifuni che a quasi vent'anni da "'Na specie de cadavere lunghissimo" torna a Pier Paolo Pasolini con Il male dei ricci - Ragazzi di vita e altre visioni", ancora nella capitale.

Sono alcuni degli appuntamenti teatrali in scena nel prossimo weekend che conta anche Silvio Orlando ne "La vita davanti a se'" dalle pagine del romanzo di Romain Gary, a Milano; e la prima edizione del Festival Internazionale di Capri (SA) con Alessandro Preziosi in "Le Idi di marzo, frammenti dal Giulio Cesare di W. Shakespeare", nella rilettura di Tommaso Mattei, Pino Micol e la Lectura Dantis "L'amor che move il sole e le altre stelle" e Geppy e Lorenzo Gleijeses in "Uomo e galantuomo" di Eduardo De Filippo, per la regia di Armando Pugliese. (ANSA).