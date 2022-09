Premio Concetta Barra, da Assomusica targa al figlio Peppe

(ANSA) - NAPOLI, 04 SET - Una targa speciale a Peppe Barra è stata consegnata a Procida dal presidente di Assomusica Vincenzo Spera nell'ambito della nona edizione del premio intitolato a Concetta Barra. La due giorni ha visto arrivare da tutta Italia attori, musicisti e personaggi della cultura, in occasione del centenario della nascita dell'indimenticata cantante e attrice: il figlio Peppe è stato il direttore artistico della manifestazione. "Per me è la tappa di un lungo viaggio - ha ricordato Spera - che ho fatto con lei dal 1974, quando noi emigranti partivamo con la 'valigia di cartone'. Ecco, mentre io partivo da Salerno, Concetta, proprio nel '74, pubblicava l'album "Nascette mmiez'o mare", che ho portato con me tutta la vita fino ad oggi e che rimarrà per sempre a fianco al mio comodino", ha sottolineato il presidente dell'Associazione degli Organizzatori e Produttori di Spettacoli di Musica dal Vivo. (ANSA).