Weekend a teatro tra Balasso, Solfrizzi ed Enia

(ANSA) - ROMA, 31 AGO - Dall'Agamennone tragicamente grottesco di Natalino Balasso nell'"Iliade" riscritta per il teatro da Alessandro Baricco, in prima nazionale alla 74/a Estate Teatrale Veronese con la regia di Alberto Rizzi; all'epopea degli eroi moderni de "L'abisso" di Davide Enia a Milano. Fino al primo adattamento per la scena del romanzo di Umberto Eco "La misteriosa fiamma della Regina Loana" (ed.

Bompiani), firmato da Giuseppe Dipasquale, al Festival Internazionale di Taormina Arte 2022 con Ninni Bruschetta. Sono alcuni degli appuntamenti teatrali in cartellone nel prossimo weekend che conta anche Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo con "Il cotto e il crudo" a Melendugno (LE) e Ascanio Celestini con le irresistibili improvvisazioni delle sue "Barzellette" aIla X edizione de L'Atro Monferrato nell'alessandrino. (ANSA).