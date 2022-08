Abbagnato direttrice della scuola di danza dell'Opera di Roma

(ANSA) - ROMA, 31 AGO - Il sovrintendente Francesco Giambrone ha assegnato ad interim l'incarico della direzione della Scuola di Danza del Teatro dell'Opera di Roma a Eleonora Abbagnato, direttrice del Corpo di Ballo della Fondazione capitolina, dopo le dimissioni di Laura Comi, che ricopriva questo ruolo dal settembre 2011.

La Scuola di Danza dell'Opera, istituita nel 1928, è una delle più antiche e prestigiose scuole professionali italiane.

La sede è in via Ozieri 8, in un villino storico a ridosso dell'Acquedotto Felice. Per la sua finalità la Scuola è da sempre impegnata, attraverso una selezione accurata, a preparare bambine e bambini, adolescenti e giovani, provenienti da ogni parte d'Italia e non solo, che sognano di diventare ballerini.

